Noordelijke veldrijders: Superprestige Gieten wordt zwaar

"Het is heel zwaar. Niet te vergelijken met vorig jaar. Toen hadden we een snel en droog parcours en nu is het één en al modder", zegt de winnares van 2018, Annemarie Worst uit Nunspeet.De 23-jarige veldrijdster werd wereldkampioene bij de beloften en is de regerend Europees kampioene bij de elite. Ze pakte die titel vorig jaar in eigen land. En dus zijn de verwachtingen voor zondag hooggespannen."Vorige week heb ik de eerste cross van dit seizoen gereden. Dat ging eigenlijk best wel goed. Ik ben daar tweede geworden nadat ik een week ziek ben geweest. Vorig jaar heb ik gewonnen hier, dus ik hoop dat nog een keer te doen", zegt Worst.Concurrentie van Fleur Nagengast krijgt ze dit weekend in ieder geval niet. De renster uit Beilen herstelt van een heupoperartie. Haar 15-jarige broertje Juul Nagengast moet de familie-eer hooghouden in de categorie van de Nieuwelingen. En hij heeft er zin in."Ik hoop op het podium en misschien nog wel meer. Ik hoop dat het zand nog een beetje opdroogt. Maar een deel blijft sowieso modder dus het wordt een hele zware editie." En zijn zus gaat hij zeker missen dit weekend. "Ik verheug me er altijd op als er een wedstrijd van Fleur op TV is. Dan zit ik altijd met spanning te kijken en dat is nu niet, dus dat is wel jammer", zegt Juul.Tot slot nog even een gouden tip van trainer Bert-Jan Hamer voor alle deelnemers: "Gewicht achterop het zadel want anders komt er teveel druk op het voorwiel en dan gaat de band het zand in happen"De Superprestige-veldrit is zondag vanaf 13.30 uur live te volgen op TV Drenthe. De vrouwen starten om 13.40 uur. De mannen volgen om 15.00 uur.