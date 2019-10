Ondernemen in Drenthe: Het verhaal achter zelfgebrande koffie

Koffie kun je kant en klaar kopen in de winkel, maar dan ontbreekt er iets volgens Lokerse. "Je kan ook je eigen koffiebonen thuis branden in een wok. Als het maar geroosterd wordt. In heel veel landen doen ze dat."De inwoner van Emmen heeft niet de ambitie om zijn bedrijf meteen fors te laten groeien. Alles draait om het verhaal rond het product. En belangrijk is ook de 'footprint'. Oftewel: hoe ga je om met het milieu en de ruimte die nodig is om koffie te produceren.Lokerse kocht een koffiebrander uit 1900 om zijn eigen branderij in Emmen te starten. Dat had ook gewoon een splinternieuwe brander kunnen zijn. "Ik ben van het oude ambacht en de techniek. Moderne techniek is altijd hetzelfde en niet beïnvloedbaar. Met die oude machine kan ik zelf bepalen hoe het wordt. Een lokaal product is uit Emmen. Het verhaal moet het doen."Is een Drent hier gevoelig voor? "Als ze het verhaal leuk vinden, dan zijn ze er gevoelig voor. Ik heb wel de ambitie dat je een bepaalde klik met de koffie moet hebben. Ik ga niet vechten met een klant over de prijs en veel offertes maken. Dat heeft geen zin. Je kan het altijd goedkoper kopen. Het gaat om het verhaal."Marc Misker van Automobielhuys Misker in Nieuw Amsterdam is ook van de koffie. "Dat is ook het eerste wat iemand mij ooit vertelde in de autobranche. Zorg voor goede koffie voor je klanten." En dat doet hij.Misker komt uit een echte autofamilie. Ze bestaan in 2020 honderd jaar. Die familie heeft zich ooit gesplitst in een dealermaatschappij en in een bedrijf waar oldtimers worden gerestaureerd. "We hebben twee hoofdmerken. Jaguar en Porsche. En dan ook oud en nieuw. Als je eenmaal een naam hebt, dan weten klanten je wel te vinden."Misker runt het bedrijf met zijn broer Jan-Aart. Ze hebben met gerestaureerde klassieke auto's prijzen gewonnen. "In onze branche is het gebruikelijk dat je naar beurzen gaat. Dat doen we internationaal. Dit jaar deden we met twee auto's mee tijdens een concours d'élégance bij paleis Soestdijk. Daar hebben we met twee auto's de eerste prijs gehaald."Daarmee zorgt Misker ook voor naamsbekendheid. "Die prijzen zijn de kroon op ons werk. We doen dit met een heel team. We stoppen snel duizend uur in een restauratie." De prijs voor een oldtimer kan overigens flink oplopen. "Er is gewoon heel veel tijd nodig voor restauratie. Maar een auto heeft vooral emotionele waarde." Volgend jaar viert Misker een feestje als het bedrijf honderd jaar bestaat.Er is Duitse belangstelling voor een vestiging op het Europark in Coevorden. Gazeley wil er een flink pand bouwen. Het bedrijventerrein neemt een bijzondere positie in in Drenthe. Het ligt in zowel Nederland als Duitsland. Soms bouwen bedrijven in twee landen. "Dan kunnen ze de voordelen van beide landen benutten", zegt Eddy Schottert van Europark.Maar pas op: ook al zit je maar een stukje in Duitsland met je bedrijf, dan gelden de Duitse regels. Ook voor je personeel. "De meeste bedrijven maken een heel bewuste keus vanwege de wet- en regelgeving. De Duitse wet- en regelgeving is anders. Als je personeel meer dan 180 dagen per jaar in Duitsland werkt, is de betaling naar Duits recht. Ook al sta je maar een paar meter over de grens."Inmiddels is de grond van het Europark in Nederland bijna op. Nu is het tijd om de Duitse grond aan de man te brengen. Er is een verschil in prijs volgens Schottert. "De Duitse grond is goedkoper dan Nederlandse. Dat heeft te maken met het belastingsysteem. In Duitsland is de belasting voor gebouwen veel hoger."'Ondernemen in Drenthe' is te zien op TV Drenthe na het regionale nieuws. En anders online: