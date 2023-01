Aftrap 77ste editie Shakespeare: 'Cleopatra is lekker overdreven'

Een bijzonder moment voor het theatergezelschap Shakespeare in Diever. Want gisteren was de aftrap van de 77ste editie. Het was voor het eerst dat de spelers het script van het stuk Antionius en Cleopatra onder ogen kregen en konden lezen. Het is de eerste keer dat dit stuk wordt opgevoerd.

"Dit stuk is een tragedie, maar wel met heel komische scènes. Juist dat samenvallen van het komische en het tragische willen we met de voorstelling proberen te bereiken", zegt regisseur Jack Nieborg.

Grote cast

De groep spelers is zo groot dat die amper rond de tafel paste bij het lezen. "Het een heel grote cast. In het origineel zitten 32 sprekende rollen. Ik heb een paar rollen samengevoegd zodat dit ietsje minder is, maar nog steeds zijn het heel veel scènes." Voor het toneelstuk is Nieborg rond wat betreft de invulling van de rollen. Maar er zijn nog wel vrijwilligers nodig, onder meer bij de grime en om te helpen bij het bezenderen.

Overdreven vrouw

Inge Wijers vertolkt Cleopatra. "Ik vind het heel vet dat ik Cleopatra mag spelen. Ik heb er heel veel zin in om weer echt een grote rol te gaan doen en daar lekker mee te mogen uitpakken. Daar houd ik van. Cleopatra is lekker overdreven en out there en dat ben ik zelf ook wel. Dus ik vind het wel leuk dat ik dat mag vergroten."