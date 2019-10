Extreem laag grondwaterpeil in Hart van Drenthe

Meer weten over de Drentse natuur? Ontdek ‘t op ROEG!

In het bos staan lange buizen in de grond om het grondwater te meten. "Deze buizen worden al sinds 1995 gebruikt", vertelt Judith Bosman, ecoloog bij Staatsbosbeheer. Omdat er dus al meer dan twintig jaar de grondwaterstand wordt gemeten kan Bosman nu goed zien dat de afgelopen twee jaar extreem droog waren. "Zo laag is de stand in deze buizen nog nooit geweest."Dat heeft gevolgen voor de bomen in het bos. De bomen kunnen de grondwaterdaling niet bijhouden. Op sommige plekken gaan hele groepen bomen dood. Vooral sparren en lariksen kunnen de droogte niet aan. "Sommige lariksen zitten slecht in de naalden en sommigen hebben helemaal geen naalden meer", vertelt Bosman. "Grondwater dat vijftien centimeter lager staat dan normaal kunnen bomen wel aan. Nu is het bijna een meter lager. Dat redden ze niet."Als bomen doodgaan is dat overigens zelden alleen aan de droogte te wijten. Watergebrek maakt ze ook kwetsbaar voor insecten, zoals de letterzetter of de bastkever. "De bastkever kruipt achter de bast van lariksen en graaft allemaal gangen. Daardoor gaat de boom dood", vertelt Bosman.Het droogteprobleem in het gebied is voorlopig nog niet voorbij. Het kan wel anderhalf tot twee jaar duren voordat het grondwater weer op niveau is.