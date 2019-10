Gemeente Hoogeveen blind voor wensen visueel gehandicapten

Want door de herinrichting van de Hoofdstraat missen er deels geleidelijnen en de geleidelijnen die er zijn, voldoen minder. De oude lijn was een vierkante witte tegel met dik reliëf erop.Bij de fontein liggen nu vlakkere, metalen lijnen. "Dat lijkt wel heel leuk," zegt Ida Vos van het Gehandicaptenplatform Hoogeveen, "maar straks in de winter worden ze glad. Dat is toch niet de bedoeling? Mensen met een visuele beperking horen erbij."Iets verderop liggen smalle lijnen bovenop rode tegels. "Het is geen prettige lijn voor mij. Ik heb nystagmus, waardoor mijn ogen heel snel heen en weer gaan en ik niet goed op een punt kan kijken. Deze lijn bestaat uit allemaal kleine streepjes. Ik word er helemaal kriebelig van. Ook is het contrast heel slecht. Dichtbij zie ik hem, verderop niet", zegt Jolienke Weideman, die 25 procent zicht heeft.Voor de volledig blinde Elly Schuurman is het er ook niet beter op geworden. "Tussen de oude tegels zaten rubberen tegels als teken dat er een verandering kwam. Bijvoorbeeld een steeg. Dat weet ik nu helemaal niet meer", zegt ze. "Ik heb het liefst de oude situatie weer terug, want nu heb ik het gevoel dat mij een stuk zelfstandigheid wordt afgepakt."Vos begrijpt er niets van dat het zover heeft kunnen komen. Twee leden van het platform waren steeds betrokken bij de herinrichting. "Maar toen werd gezegd dat de geleidelijnen op het allerlaatst en in een keer zouden worden aangelegd. En nu staan we voor een voldongen feit", zegt ze."Ze hebben een tekort in Hoogeveen. Gisteren werd er op het gemeentehuis heel hard bezuinigd. Er werd heel druk over gepraat. En toen stond ik buiten en dacht ik: 'Wat jammer dat die oude strook wordt weggegooid'. Nu is er iets nieuws dat niet past. Waarom niet beter luisteren naar de doelgroep?", verzucht Vos.Ook opmerkelijk is dat de fontein voor de kerk in de Hoofdstraat soms zo ver spuit, dat blinden en slechtzienden die langs de geleidelijn lopen, nat worden.De gemeente wijst erop dat de herinrichting van de Hoofdstraat nog niet klaar is en gaat in gesprek met het gehandicaptenplatform.