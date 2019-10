Meten=Weten in de Duurzame top 100 van Nederland

Het burgerinitiatief Meten=Weten uit de gemeente Westerveld heeft een plek veroverd in de Duurzame top 100. Dat is een lijst van 'groene denkers en doeners' in Nederland, samengesteld door Dagblad Trouw.

Meten=Weten is een groep inwoners van Westerveld die ten strijde trekt tegen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de bollenteelt. Ze vinden dat ze, zonder dat ze daarom vragen, blootgesteld worden aan middelen die van velden met bollen waaien als er gespoten wordt.Samen hebben ze geld ingezameld om onderzoek te doen naar de aanwezigheid van residuen van gewasbeschermingsmiddelen in tuinen en de natuur. Er zijn op verschillende plaatsen monsters genomen. Daaruit blijkt dat er 57 middelen zijn gevonden. Met deze resultaten hebben ze het landelijke nieuws gehaald.De groep wil dat er spuitvrije zones komen langs percelen waar bijvoorbeeld lelies worden geteeld. Maar dat blijkt overigens niet zo eenvoudig te zijn. Ze zijn blij met de erkenning als groendenker in Nederland.Overigens is het maar de vraag of er spuitvrije zones worden ingesteld. Minister Carola Schouten verklaarde deze week dat het juridisch bijna onmogelijk is om deze spuitvrije zones in te stellen. Meten=Weten is inmiddels bezig met een tweede eigen meting.De Duurzame top 100 is een actie van Dagblad Trouw. Elf jaar lang stellen ze inmiddels een dergelijke lijst op met duurzame initiatieven in Nederland.