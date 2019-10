Wolf was terug in Drenthe en sloeg toe

Het is nog niet bekend of de wolf in Nieuw-Balinge gezenderd was, blijkt uit een rapportage van Bij12, dat faunaschade voor provincies bijhoudt. De eigenaar van het schaap heeft recht op een schadevergoeding, de hoogte daarvan moet nog worden vastgesteld.De laatst gemelde aanval -voor Nieuw Balinge- van een wolf op een schaap in Drenthe dateert van 1 april. Destijds werd in Elim een schaap doodgebeten door een onbekende wolf. Kort daarvoor sloeg wolf Janka toe in Hooghalen, waar 12 schapen gedood werden.Waar wolf Janka nu uithangt is een raadsel. Net als enkele andere wolven die in Nederland actief waren, is het dier al een tijd van de radar verdwenen