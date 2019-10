Géén motocross Grand Prix in Assen volgend jaar

"Van Youthstream, de rechthebbende, kregen we de datum van Valkenswaard van 8 maart aangeboden. Maar dat schikt ons niet. In die tijd kan er sneeuw liggen. Dan kunnen we niks beginnen met al dat zand dat naar het circuit moet worden gebracht. Daarnaast is het evenement tot nu toe verliesgevend geweest. En met de kou is het maar de vraag of het publiek bereid is naar Assen te komen", zegt organisator Lee van Dam.Overleg tussen het TT Circuit, rechthebbende Youthstream en de Stichting MXGP Assen heeft ook niet geleid tot een andere geschikte datum. "Met andere opties kwamen we er niet uit met de bomvolle agenda van het TT Circuit. We richten met de cross toch wel wat schade aan het circuit aan en dat kan niet als er direct andere grote evenementen volgen", licht Van Dam toe. Of het evenement helemaal van de baan is voor Assen is nog niet duidelijk. "We gaan wel nog kijken of we de draad in 2021 weer op kunnen pakken."Twee weken geleden won het Nederlands team, onder toeziend oog van de Koning, nog de wereldtitel voor landenteams tijdens de Motocross of Nations. "Hoe dat financieel is afgelopen weten we nog niet precies. Maar de regen op zondag heeft ons ook dit jaar veel publiek gekost", besluit Van Dam.Naast de MXGP en de Motocross of Nations is zijn bedrijf ook verantwoordelijk voor onder meer de Gamma Racing Days en het Duitse toerwagenkampioenschap, DTM, dat volgend jaar in september voor de tweede keer op het TT Circuit wordt verreden.