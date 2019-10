Coming Out Day: 'Uit de kast komen doe je niet zomaar'

Gemeenten en andere overheidsorganisaties hijsen deze week de Regenboogvlag. Dat doen ze om de acceptatie van de seksuele- en genderdiversiteit te vieren, stelt Henk Nijmijer, Statenlid voor GroenLinks in Drenthe. "Die regenboogvlag symboliseert dat iedereen uniek is en erbij hoort. En met het hijsen van de vlag op Coming Out Day geven gemeenten het signaal af om open te staan voor diversiteit. Iedereen mag zichzelf zijn en eigen keuzes maken."Op Coming Out Day wordt aandacht gevraagd voor het uit de kast komen. "Het draagt bij aan LHBT+-zichtbaarheid, wat weer haat uit de wereld wegneemt", stelt Nanoah Struik uit Emmen. Zij was in juli de tweede Nederlander wiens geslacht met X wordt aangeduid in het paspoort . Voor Nanoah was de dag van de coming out een dag als alle andere. "Ik kwam heel simpel uit de kast. Ik liep naar mijn moeder toe en zei: ‘mam, ik ben bi’. Ze zei ‘oke’ en toen ging ze naar bed."Dat het niet altijd zo makkelijk is, is duidelijk. "Het verschilt per persoon. Doe het op je eigen tijd, en mocht je echt veel moeite hebben om het te zeggen, schrijf dan een brief waarin je je emoties uitlegt."Acteur Tony Neef vindt vindt Coming Out Day een belangrijke dag. "Maar dat zou het niet moeten zijn", stelt hij. Neef, zelf homoseksueel, snapt dat het moeilijk kan zijn om te vertellen dat je 'anders' bent. "Iedereen heeft recht op de waarheid, vooral jij zelf. Je kan jezelf zijn als je het verteld hebt en dan ben je gelukkig. Zeg dat ook tegen je ouders, dat je gelukkig bent dat ze het weten. Geef ze daarna de tijd om er aan te wennen. Jij hebt er waarschijnlijk ook niet kort over gedaan om het te zeggen."Er zijn dus vele manieren om uit de kast te komen. "Sommige mensen vinden het belangrijk openlijk uit de kast te komen, anderen kiezen voor een manier die rekening houdt met familie, culturele tradities, religie en andere achtergronden. Het een is niet beter dan het ander" , zegt statenlid Nijmijer. "Het gaat erom dat iedereen zichzelf kan zijn. Uit de kast komen doe je niet zomaar en het is ook niet eenvoudig. Daar heb je een veilige omgeving voor nodig. Ik hoop dat deze dag en de komende Regenboogweek voor vele veilige omgevingen zorgt, waarin je jezelf kunt zijn. Daarom is de coming out dag ook voor mij van grote waarde", besluit hij.