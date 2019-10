Omgangshuis Emmen geopend: 'Belangrijk dat kinderen familie zien'

Gea Doek is oma van een kleindochter. Samen met haar man komt ze eens in de twee weken naar het omgangshuis om het meisje te ontmoeten. "Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe waardevol dat voor ons is. Zonder het omgangshuis zouden we haar helemaal niet meer zien", legt Doek uit. Omdat het een moeilijke situatie is en ze de privacy van de kleine meid willen respecteren noemen we de naam van het meisje niet.Opa en oma komen hier nu een paar maanden, maar zagen het in het begin nog niet zo zitten. "Het is een vreemde plek en de deur zit op slot, zo noem ik het dan maar even", vertelt Gea Doek. "Maar de tweede keer ging het al veel beter en nu is het heel fijn om elkaar hier te zien en worden we fantastisch ondersteund door de mensen van het omgangshuis."Jenny Wijntje heeft het omgangshuis een paar maanden geleden opgericht. Het is een veilige en huiselijke plek waar kinderen hun ouders of grootouders kunnen ontmoeten. "Ouders met vechtscheidingen kunnen hier terecht, maar ook ouders waarvan de kinderen in een pleeggezin zitten kunnen hier hun kind ontmoeten. Dat geldt ook voor opa's en oma's die hun kleinkinderen graag willen zien", legt Wijntje uit.Dat is belangrijk voor een kind, zegt voormalig huisarts Roelof Kleve. "Vooral voor jonge kinderen is het belangrijk om te weten waar ze vandaan komen. En deze periode is ook ontzettend belangrijk voor de hechting. Hier in dit huis staat het welzijn van het kind voorop. Het is niet alleen voor de ouders of opa en oma een leuk uurtje, het is voor het kind belangrijk om zijn of haar familieleden te zien."Het omgangshuis is vanmiddag officieel geopend, maar draait al een paar maanden. Inmiddels helpt Wijntje met haar collega zo'n twintig gezinnen. "Het doel is wel om uiteindelijke tot een normale omgangsregeling buiten het huis te komen. Maar ik moet er wel bij zeggen dat dat soms lang duurt en ook niet in alle gevallen kan."Oma Gea Doek hoopt haar kleindochter binnenkort buiten het omgangshuis te kunnen zien. "Dat ze gewoon bij ons thuis kan komen en kan blijven logeren".