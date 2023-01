Kwakkelwinter zorgt voor drukte bij de strooidiensten

In het Hoogeveense depot liggen twee soorten zout opgeslagen. In het ene deel van de loods is het zout bijna net zo wit als sneeuw, de andere berg oogt een stuk geler. Peter Snippe legt uit: "Dat witte zout lijkt op het zout dat we ook op tafel hebben staan, dat is vacuümzout en dat is veel fijner dan het gele zout. Het gele zout is steenzout, het zout waar we letterlijk mee strooien. Het vacuümzout lossen we op tot een vloeistof, dat voegen we toe aan het steenzout, zodat het niet verwaaid en gelijk goed aan de weg plakt. Dat witte zout werkt beter, heeft weinig vervuiling en dat is weer beter voor de machines." Maar dat zout is volgens de zoutcoördinator ook een stuk duurder.