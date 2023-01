Het gevaar van de wolfspoot en andere planten met dreigende namen

Bijzonder ook is de plant die we kennen als hondsdraf. Dit plantje heeft lange uitlopers over de grond en werd in vroeger tijden gebruikt bij allerlei huidaandoeningen. Volgens plantenkenner Guido Lek is de hond in de naam lastig te verklaren, maar zou de draf verband houden met de snelheid waarin deze plant groeit. Op de site wildeplanten.nl is te vinden dat hondsdraf in de middeleeuwen gondrave werd genoemd (gond betekende zweer, etter of gezwel, rave betekende rank), gond zou dan verbasterd zijn tot hond.