Motie GroenLinks voor 'ja/ja-sticker' in Tynaarlo

Met de ja/ja-sticker op je deur geef je aan dat je ongeadresseerd reclamedrukwerk wil ontvangen, evenals huis-aan-huisbladen. Heb je de sticker niet, dan mogen reclamefolders niet je de brievenbus worden gestopt.GroenLinks voelt zich gesterkt door een uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam. Vorige maand oordeelde het hof dat de ja/ja-sticker op brievenbussen mag blijven in de hoofdstad. De reclamebranche probeerde de invoering terug te draaien."Deze uitspraak in hoger beroep betekent voor veel gemeenten groen licht voor het invoeren van dit systeem. Ook voor Tynaarlo", aldus Miguel Ririhena van GroenLinks Tynaarlo. "Wij zijn namelijk van mening dat papierverspilling niet past bij een gemeente die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan."GroenLinks verzoekt het college om op korte termijn met een plan van aanpak te komen om voor augustus 2020 over te gaan tot invoering van de ja/ja-sticker. In maart nam de Asser gemeenteraad een motie van GroenLinks aan voor invoering van zo'n sticker. Burgemeester en wethouders stelden toen wel dat eerst duidelijk moest worden of het juridisch haalbaar is.