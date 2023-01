Vluchtende Emmenaar raast over A28 en eindigt in weiland bij Annen

Een 24-jarige Emmenaar is gisteravond op de A28 tussen Groningen en de afslag Zuidlaren korte tijd achtervolgd door de politie. Na een aantal inhaalacties met hoge snelheid eindigde zijn rit op De Dijk tussen Zuidlaren en Annen.

De auto belandde daar naast de weg en kwam uiteindelijk in een weiland tot stilstand.

"De auto van de man kwam rond 18.00 uur op het Julianaplein in Groningen bij politieagenten in beeld vanwege de hoge snelheid van de bestuurder. De politie gaf de man een volgteken, maar die negeerde hij en ging er met een nog hogere snelheid vandoor via de A28 richting Assen", vertelt politiewoordvoerder Thijs Damstra.