Werkstraf en 80.000 euro boete voor hennepkwekerij in Meppel

Agenten troffen op 19 april van 2017 in een loods aan de Galgenkampsweg in Meppel 870 hennepplanten aan. De politie was getipt over de kwekerij. Kort voor de inval was bij de loods geobserveerd en camerabeelden bekeken. Dat leverde niet direct aanwijzingen op dat in de loods een hennepkwekerij aanwezig zou zijn.De vele bezoeken van meerdere mensen, vooral in de nachtelijke uren, sprongen echter in het oog. Er werden warmtemetingen gedaan, die voldoende redenen gaven om het pand binnen te gaan. De man uit Uffelte wilde uit 'veiligheidsoverwegingen' niets verklaren. Mogelijk handelde hij niet alleen. Op een handschoen zat DNA-materiaal van een onbekend gebleven persoon. Ook daarover wilde de Uffelter niets zeggen.De man heeft twee en een half jaar op zijn strafzaak moeten wachten. Daarom bleef het bij een werkstraf. Hij heeft volgens de berekeningen bijna 80.000 euro verdiend aan de hennepkweek. Dat geld moet de man aan de Staat terugbetalen.