Militair materieel onderweg naar Litouwen

Een nieuwe groep militairen van de 43e Gemechaniseerde Brigade uit Havelte staat op het punt om te vertrekken voor een NAVO-missie in Litouwen. Ze gaan naar de Baltische Staten om de inwoners te beschermen tegen eventuele Russische agressie. Voor de eenheid betekent dat alle hens aan dek.

Nog voor zonsopkomst rijden de eerste zware pantservoertuigen van de 43 Gemechaniseerde Brigade vanochtend het vrachtschip op in Eemshaven. Het gaat om een honderdtal dat vanuit de kazerne waaronder de CV90, Boxer, en de Fennek.

Uitgebreide opdracht

Via de logistieke leiders van Defensie krijgen de chauffeurs instructies. Aanwijzingen en een extra paar ogen die welkom zijn, want de voertuigen rijden soms achterstevoren de laadruimte in - een hele puzzel. Daar worden ze stevige met kettingen vastgemaakt.

"Het is een van de moeilijkere, uitgebreidere opdrachten," vertelt Eugene Moes van de Movement Control (MovCon). "Maar we hebben het heel vaak gedaan, dus ervaring genoeg."

Logistiek

In het schip is bij elkaar opgeteld 2,5 kilometer aan wegdek beschikbaar voor de voertuigen. Ook kan het vaartuig het gewicht van de zware voertuigen aan; het kan 13 duizend ton dragen. Met de voertuigen van Defensie is die limiet nog niet bereikt. Het gaat namelijk niet alleen om gevechtsvoertuigen. Ook de nieuwste vrachtwagens gaan mee. "Alleen vechten lukt niet, je hebt ook logistieke voertuigen nodig", licht Klein-Schaarsberg toe.

Belangrijke missie

Sinds 2017 maakt Nederland als NAVO-bondgenoot deel uit van de enhanced Forward Presence (eFP) in Litouwen. De militairen uit Havelte deden al eerder mee, maar het afgelopen jaar was het de beurt aan de eenheid uit Oirschot. In het afgelopen jaar zijn de spanningen aan de oostgrens toegenomen. Daar zijn de militairen zich van bewust.