Boerenprotest ook in Assen

Volgens LTO Noord lopen die beleidsregels 'op verschillende punten vooruit op het rijksbeleid en hebben ze een grote impact op boerenbedrijven en - gezinnen'. De boerenorganisatie zond gisteren al een brandbrief aan alle colleges van Gedeputeerde en Provinciale Staten. Om het standpunt kracht bij te zetten, organiseert LTO Noord voor de 14.000 aangesloten leden de actie bij de provinciehuizen, waaronder de locatie in Assen. Doel is om de beleidsregels van tafel te krijgen of minimaal op te schorten.In Friesland had gisteren een protestactie succes. Die provincie trekt de stikstofregels in nadat zeker 300 boeren met trekkers verhaal waren komen halen op het provinciehuis in Leeuwarden. De boeren waren met name woedend over de maatregel waarbij ze stikstofruimte kwijtraken die ze niet gebruiken."Dit zou een wake-up call moeten zijn voor alle provincies", zegt LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins uit Dwingeloo. "Al jaren werken onze boeren en boerinnen mee in talloze projecten en passen zich aan om te komen tot een toekomstbestendige land- en tuinbouw in een prachtig groen Nederlands landschap. Al die inzet zien we nergens terug in de impasse waarin we nu zijn beland.""Land- en tuinbouw lijkt ineens het probleem, daarmee wordt volledig voorbij gegaan aan de belangrijke bijdrage en oplossingen die de Nederlandse landbouw levert aan tal van maatschappelijke- en voedselvraagstukken", aldus Bruins. "We zijn het zat dat de overheid niet naar ons luistert en dat de provincie vervolgens ook nog eens zijn eigen interpretatie van de beleidsregels geeft is voor ons de druppel."LTO Noord plaatste afgelopen woensdag nog vraagtekens bij de nieuwe actie die boerenorganisatie Farmers Defence Force op 16 oktober wil organiseren. "Te snel na de actie van vorige week. We betwijfelen ook of onze hele achterban achter de actie staat", zei Laura Oosterbroek namens LTO Noord. Betogers willen volgende week woensdag naar het Binnenhof in Den Haag om hun onvrede te tonen over de stikstofcrisis.