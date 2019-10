VVD Drenthe begrijpt boerenprotest: 'IJzer smeden als het heet is'

De VVD in Drenthe heeft begrip voor het aangekondigde boerenprotest bij het provinciehuis in Assen. De actie, opgezet door LTO Noord, heeft als doel om de provinciale beleidsregels over stikstof van tafel te krijgen. Ook de Drentse VVD is niet te spreken over die regels.

"De eisen die de provincie nu wil opleggen gaan veel verder dan de minister in zijn brief aankondigde. Met dat besluit waren we absoluut al niet blij, maar om dan nóg verder te gaan is helemaal uit den boze", zegt Johan Moes, lid van de Provinciale Staten van Drenthe namens de VVD.Moes hoopt dat Drenthe het voorbeeld volgt van Friesland. Die provincie draaide de stikstofmaatregel weer terug nadat boeren gisteren met trekkers uit protest naar het provinciehuis in Leeuwarden kwamen.Dat maandag een soortgelijke actie in Assen op de rol staat, snapt Moes volkomen. "Je moet het ijzer smeden als het heet is. Komende donderdag praat de Tweede Kamer bovendien weer over het stikstofdossier. Dit is hét moment om zo'n actie te plannen, dat begrijp ik heel goed."Boerenorganisatie Farmers Defence Force heeft boeren opgeroepen om woensdag ook actie te voeren op het Binnenhof. "Maar dit protest in Assen kan een beter effect hebben dan met z'n allen weer naar Den Haag te gaan", denkt Moes. "Dit lijkt me een goed signaal aan de provinciale bestuurders."