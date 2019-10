Provincie praat onder dreiging boerenprotest over stikstofbeleid

De beleidsregels traden gisteren in werking. Jumelet: "Wij hebben ons daaraan geconformeerd, zodat we juist weer vergunningen kunnen verlenen binnen de industriële en agrarische sector. Maar als er zoveel commotie over bestaat, dan zullen we goed moeten overleggen wat we hiermee doen. Daar kan ik op dit moment echter nog niet veel over zeggen.”LTO Noord kan zich totaal niet vinden in het nieuwe provinciale stikstofbeleid. Volgens de boerenorganisatie moeten de plannen zo snel mogelijk van tafel. In het beleid staat dat bouwprojecten, veranderingen op boerenbedrijven en andere stikstofproducerende activiteiten pas weer mogelijk zijn zolang zij niet leiden tot een stijging van de stikstofuitstoot.Gaat het beleid niet van tafel, dan trekken de leden van LTO Noord maandag om twaalf uur massaal naar het provinciehuis in Assen om te demonstreren. De organisatie krijgt daarbij steun van het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt. "Als de beleidsregels niet worden ingetrokken, dan roepen wij onze 440 leden ook op om maandag naar het provinciehuis te trekken", zegt voorzitter Roy Meijer.In Friesland hadden de boeren gisteren succes. Na een actie bij het provinciehuis, trok de provincie het nieuwe beleidsplan in.