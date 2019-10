CSVC loopt in Hollandscheveld tegen eerste nederlaag van het seizoen aan

Door het puntenverlies is Achilles 1894 nu alleen koploper in de zaterdag 3e klasse D met twaalf uit vier. CSVC heeft drie punten minder. Hollandscheveld is nu een middenmoter met vier punten uit vier wedstrijden.De medekoploper in de 3e klasse D speelde in de beginfase geduldig, wachtend op een kans, maar echt grote kansen waren er in de eerste twintig minuten niet te noteren.Ook de thuisclub speelde gedisciplineerd, wilde niet in de omschakeling verrast worden, maar kreeg weinig kansen. De grootste mogelijkheid was voor Roy Strijker, maar zijn kopbal werd goed gekeerd door doelman Rogier Assen. Aan de andere kant moest Lennard Vos een paar keer handelend optreden. Gescoord werd er voor rust niet.Al na 20 seconden in de tweede helft verzuimde CSVC de score te openen. Weer was de ploeg van trainer Reinoud Haak echter niet scherp in de zestien meter.​In de tweede helft veranderde het spelbeeld niet. De gasten hadden het meeste balbezit, kregen de grootste kansen, maar doelman Vos was de beste man aan de kant van Hollandscheveld.Vlak voor tijd kreeg de thuisploeg een vrije trap op 25 meter van het doel. Strijker ging achter de bal staan en krulde de bal, over de muur, in de hoek. Gezien het spelbeeld was de overwinning niet verdiend, maar daar had de thuisclub geen boodschap aan.