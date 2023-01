Drentse huizen minder geld waard: sterkste daling in 10 jaar

De prijzen van bestaande koopwoningen zijn het afgelopen kwartaal voor het eerst in jaren gedaald. In Drenthe bedraagt de gemiddelde verkoopprijs ongeveer 352.000 euro, ruim 10.000 euro minder dan een kwartaal eerder.

Volgens het Kadaster en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zakten de prijzen in onze provincie met 2,3 procent. Dat is de sterkste daling sinds begin 2013 en de eerste daling sinds de eerste maanden 2016. Daarna stegen de prijzen telkens. In tien jaar is de gemiddelde verkoopprijs met meer dan anderhalve ton toegenomen.