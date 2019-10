Cassata #6: Regenboogweek, veertig jaar fotograaf, honderd dagen Herinneringscentrum-directeur en het BoerBurgerBoek

In deze aflevering van Cassata wordt er gediscussieerd over de Drentse Regenboogweek. Een steuntje in de rug voor de LHBT-gemeenschap of vergroot dit de hokjesgeest? Fotograaf Sake Elzinga blikt terug op zijn veertig jaar als fotojournalist. Nog een terugblik, maar dan op de eerste honderd dagen van de nieuwe directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. En twee Drentse boeren vertellen over hun bijdrage aan het BoerBurgerBoek.

0'45" Fractievoorzitter van GroenLinks Henk Nijmeijer en Hendrikus Velzing, fractievoorzitter van Forum voor de Democratie, over de nut en noodzaak van de Drentse Regenboogweek.2'35" Fotograaf Sake Elzinga uit Assen zit veertig jaar in het vak.7'15" In hoeverre heeft de LHBT-gemeenschap in Drenthe belang bij een Drentse Regenboogweek? Initiatiefnemer Henk Nijmeijer en tegenstander Hendrikus Velzing discussiëren erover.25'00" Speciale tafelgast Sake Elzinga vertelt over zijn werk als fotograaf en fotojournalist.29'38" Gerdien Verschoor blikt terug op haar eerste honderd dagen als nieuwe directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork en over harde keuzes die gemaakt zijn.46'16" Fotograaf Sake Elzinga vertelt welke foto's hem het meest zijn bijgebleven.54'00" Het Radioforum met VVD-fractievoorzitter Willemien Meeuwissen, PVV-fractievoorzitter Nico Uppelschoten en fotograaf Sake Elzinga over boerenprotesten, zetelroof en de afsluiting van de N33, de skybox van vliegveld Eelde.1'14'20" De Drentse boeren Evelien Smit en Gert Veninga vertellen over hun bijdrages aan het Boerenburgerboek.1'15'51" Sake Elzinga over het boek Zilvermijnen van Drenthe over de fotografie in de jaren '80 in Drenthe.1'20'37" Het vervolg van het gesprek over het BoerBurgerBoek en over de openheid van boeren op social media.Margriet Benak- Sake Elzinga, fotojournalist uit Assen- Henk Nijmeijer, fractievoorzitter GroenLinks en grondlegger van de Drentse Regenboogweek- Hendrikus Velzing, statenlid FvD en is anti-Regenboogweek- Gerdien Verschoor, directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork- Willemien Meeuwissen, fractievoorzitter VVD Drenthe- Nico Uppelschoten, fractievoorzitter PVV Drenthe- Evelien Smit, kalverhouder uit Nieuweroord- Gert Veninga, bloembollenteler uit HijkenCassata is als podcast te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.