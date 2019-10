Enzo Knol publiekstrekker op kinderboekenfestival Assen

De Kinderboekenweek gaat dit jaar over reizen. In De Nieuwe Kolk in Assen probeert het Kinderboekenfestival Timboektoe kinderen aan het lezen te krijgen.De grote publiekstrekker is de populaire vlogger Enzo Knol uit Assen "Ik heb zelf één boek ooit uitgelezen:. Dat is lang geleden", verklapt Enzo Knol. Toch zorgt hij er wel voor dat honderden kinderen naar de bibliotheek komen.Het festival werd geopend door Zenna Siahaija. Sinds donderdagavond is zij de eerste kinderburgemeester van Assen. De opening is haar eerste officiële handeling in haar nieuwe ambt. "Het was wel spannend en ik vond het ook speciaal."Enzo Knol: "(van Francine Oomen, red.), want dan kom je bepaalde dingen tegen die herkenbaar zijn, of waarvan je denkt; als ik zo'n situatie ga hebben op school dan kan ik daar misschien op die manier mee omgaan."Zenna Siahaija: "Ik zouaanraden (van Annet Schaap, red.), want Lampje is een meisje en zij moet op een gegeven moment naar het zwarte huis. Daar is een monster en zij kan heel goed overweg met dat monster. Dan wordt ze bevriend met hem en beleven ze allerlei avonturen."