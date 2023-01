Emmer jeugd praat politiek woordje mee: oprichting 20 kinderraden

De gemeenteraad van Emmen krijgt er van alle kanten geduchte concurrentie bij. De komende tijd worden er in de twintig schoolgebieden van de gemeente kinderraden opgericht. Van hieruit wordt er weer een kindergemeenteraad gekozen, die een woordje gaat meepraten met de 'volwassen' tegenhanger. Het is de bedoeling dat de kindergemeenteraad na de zomer wordt geïnstalleerd.

Deze en volgende maand wordt er begonnen met de eerste vijf lokale raden in de Emmer wijken Angelslo, Bargeres en Emmermeer en de dorpen Zwartemeer en Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Donderdag worden de eerste acht leerlingen van twee basisscholen in de eerstgenoemde wijk officieel geïnstalleerd in het wijkcentrum van Angelslo.

Het is de bedoeling dat de scholieren aan de slag gaan met hun ideeën om hun wijk of dorp beter en leuker te maken voor kinderen. Bij de verkiezing van alle raden gaat het om scholieren die in groep zeven of acht zitten.

Meepraten

De opzet met twintig lokale kinderraden en één centrale kindergemeenteraad is nieuw, volgens jeugdwethouder Dewy Leal. "We vinden het belangrijk dat kinderen in onze gemeente mee kunnen praten over hun leefomgeving," zegt zij. "In de kinderraden leren ze hoe ze hun stem kunnen laten horen en hoe ze hun plannen kunnen realiseren."