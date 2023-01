Eigenaar Hoogeveense supermarkt opgepakt in moordzaak

De eigenaar van een Hoogeveense supermarkt is vanmorgen aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op Jihad Jafo uit Enschede. De politie meldt dat het gaat om een 46-jarige man uit de gemeente Twenterand. RTV Oost weet dat het gaat om de supermarkt-eigenaar, die in Den Ham woont.

Eerder deed de 46-jarige verdachte zijn verhaal bij RTV Oost . Hij vertelde dat hij een goede vriend was van het slachtoffer. Hij vertelde zijn verhaal nadat zijn supermarkt in Hoogeveen in oktober werd doorzocht. De politie doorzocht toen ook een woning in Hoogeveen. Waarom daar huiszoeking werd gedaan en wat dat heeft opgeleverd is niet duidelijk.

Jihad Jafo werd vanaf 6 december 2021 vermist. Hij was toen 32 jaar. Zijn lichaam werd in mei vorig jaar gevonden in het kanaal Almelo-De Haandrik bij Bruchterveld. Uit onderzoek van de politie bleek hij te zijn vermoord. Begin van dit jaar loofde de officier van justitie een beloning van 20.000 euro uit voor de gouden tip die tot de oplossing van de moord zou leiden. Die gouden tip is nog niet binnen en de beloning staat nog altijd, laat de politie weten.

De politie gaat ervanuit dat er nog een andere persoon bij de moord betrokken was. Het lichaam van Jafo was verzwaard met een zeventien kilo zwaar statief van een brandslang. Verder was het lichaam ingepakt in een deken toen het in het kanaal werd gevonden. Waarschijnlijk is dat door minstens twee personen gedaan, denkt de politie.