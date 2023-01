Donkere wolken boven katholiek Zuidoost-Drenthe: moeten er kerken sluiten?

Het ziet er naar uit dat de katholieke Sint-Franciscuskerk in de Emmer wijk Emmerschans wordt afgestoten. Dat is althans het advies dat een onderzoekscommissie bij het parochiebestuur heeft neergelegd.

De kerk is onderdeel van de Goede Herder Parochie, die momenteel onderzoek doet naar de toekomst van het kerkelijk vastgoed. Ook voor twee andere kerken, de Pauluskerk in Emmen-Noord en de Gerardus Majellakerk in Barger-Oosterveld, is de toekomst zorgelijk.

De katholieke gemeenschappen in heel Nederland gaan de laatste jaren allemaal gebukt onder dezelfde trend: het aantal kerkbezoeken loopt terug, het ledenaantal vergrijst en vrijwilligers zijn steeds moeilijker te vinden. De parochies in Zuidoost-Drenthe zijn daarom vorig jaar door het bisdom Groningen-Leeuwarden gevraagd om het bezoek en het gebruik in kaart te brengen. Mogelijk moet er vastgoed worden herbestemd of worden afgestoten.

Op basis van dat onderzoek brengen de parochiën vervolgens een advies uit over de toekomstmogelijkheden. In Zuidoost-Drenthe bestaan er drie gemeenschappen die zich momenteel over deze vraag buigen: de Immanuelparochie (met kerken in Coevorden, Steenwijksmoer, Weiteveen, Schoonebeek en Nieuw-Schoonebeek), Maria Hertogin van Drenthe (Barger-Compascuum, Emmer-Compascuum, Klazienaveen en Zwartemeer) en de Goede Herder Parochie (met kerken in Emmen, Erica, Emmerschans en Barger-Oosterveld).

Sloop

Laatstgenoemde is het verst gevorderd met de inventarisatie. Inmiddels ligt er een advies dat donderdag besproken wordt met de leden van de kerk. De meest ingrijpende voorzet die de onderzoekscommissie doet is het mogelijke sluiten van de Sint-Franciscuskerk in Emmerschans.

Voor de locatie, de enige zonder monumentale status binnen de Goede Herder Parochie, wordt ook een aantal suggesties gedaan. Zoals zorg- en dagopvang voor jongeren of ouderen. Maar ook sloop om plaats te maken voor bijvoorbeeld een woningbouwproject.