Internationaal mbo moet bedrijven in grensstreek erbij betrekken

Dit jaar moet een volgende stap worden gezet in de komst van een internationale mbo-opleiding in de Nederlands-Duitse grensstreek. Een onderzoek naar de haalbaarheid naar deze vorm van onderwijs is inmiddels klaar.

Door onderzoekers wordt geadviseerd lessen aan te bieden over het werken in Duitsland en Nederland. Daarnaast is het volgens hen van belang om de twee talen op een aantrekkelijke manier aan te bieden op de scholen. Het benutten van bedrijven in de grensstreek maakt ook onderdeel uit van het actieplan. De onderzoekers willen graag dat er afspraken worden gemaakt over grensoverschrijdende stages.