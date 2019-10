Rouwtaart in plaats van cake tijdens uitvaartbeurs

"Er wordt binnen de uitvaarten steeds meer gekeken naar wat mensen persoonlijk willen. Wat past bij de overledene? Wat past bij de nabestaanden? Dan is het soms ook zo dat er een borrel bij past of rouwtaarten", vertelt Kirsten Boerema van de organisatie.Je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken of het kan voor een uitvaart geregeld worden. Ruim dertig standhouders lieten hun aanbod zien. Zo staan er foodtrucks die gehuurd kunnen worden voor een begrafenis aan huis, is er een speciale oldtimer caravan voor vervoer van de doodskist, is er keuze uit tal van duurzame houten urnen of kunnen er duiven geregeld worden om uit te laten vliegen."Ik denk echt dat het met de vraag begonnen is en dat het aanbod daarop aangesloten is", vertelt Boerema. "Voor dit evenement hebben we ook vooral gekeken naar de bijzondere dingen, naast het traditionele aanbod. We willen de dood de taboesfeer halen en laten zien wat er mogelijk is."