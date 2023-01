Beheersen natuurbranden in Drenthe: brandweer moet groener denken en natuurorganisaties roder

Natuurbranden zullen in de toekomst vaker onbeheersbaar zijn en pas doven als er geen brandstof is. Ook zullen ze vaker tot evacuaties leiden en de vitale infrastructuur raken. Daarvoor waarschuwen deskundigen in een vandaag verschenen rapport , die hiermee een 'natuurbrandsignaal' af willen geven.

De onderzoekers wijzen erop dat de gevolgen van natuurbranden groot kunnen zijn, vanwege de verdichting van het landschap. Natuurgebieden zitten bijvoorbeeld dichtbij landbouw en recreatie. De grote heidebrand op het Doldersummerveld bij Wateren in 2018 wordt niet specifiek genoemd in het rapport, maar is zo'n voorbeeld van een brand met grote consequenties in een dichtbevolkt gebied.

"Het was een grote brand, niet zozeer wat oppervlakte betreft, maar wel wat betreft de impact. Zo'n 1.500 mensen op vijf campings in de omgeving werden geëvacueerd", zegt Theo de Jong, adviseur natuurbrandbeheersing bij de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) en officier van dienst bij de brandweer.

Maatregelen na brand bij Wateren

"In algemene zin zijn natuurbranden een van de grootste risico's in Drenthe. De inzet is om die branden te voorkomen. We richten ons daarbij op de grotere gebieden: het Drents Friese Wold, het Holtingterveld, het Bargerveen, het Fochteloërveen, het Dwingelderveld en het Gasterseveld. Dus de grotere gebieden waar ook veel recreatie is. Grote gebieden met grote open stukken. Brand ontstaat vaak in een open gebied. Je wilt voorkomen dat een brand overslaat naar een bosgebied", aldus De Jong.

Voor de brand bij Wateren was er al regelmatig overleg tussen de VRD en natuurbeheerders, maar dat gebeurt nu vaker. En een uitgebreide evaluatie heeft tot maatregelen geleid. "We hebben de capaciteit van het materieel verdubbeld van vier naar acht voertuigen. Die voertuigen zijn voorzien van een bumpermonitor en kunnen rijdend blussen. We hebben daardoor meer slagkracht en het is veiliger", zo legt De Jong uit.

In samenwerking met de terreinbeheerders worden volgens De Jong 'compartimenten' aangebracht. Een open gebied wordt dan bijvoorbeeld begrensd door een pad. De berm bij dat pad kan bij een brand dan nat worden gehouden in de hoop dat die daarop doodloopt. En om de hoeveelheid brandstof te reduceren zou het volgens de VRD goed zijn om oude heiden en grassen beheerd te verbranden. "Dat gebeurde vroeger ook. Dat gaan we wellicht weer vaker doen", aldus De Jong.

Meer bluswater

Ook is na de brand bij Wateren het bluswater op orde gebracht. Tot 2016 werd gebruik gemaakt van grote ondergrondse kranen met drinkwater. En sinds die tijd wordt er gebruik gemaakt van putten met grondwater, die om de twee vierkante kilometer zijn geslagen. Ondanks grote periodes van droogte is het nog niet voorgekomen dat er geen grondwater beschikbaar was.

Staatsbosbeheer kijkt als terreinbeheerder kritisch naar de opslag van houtafval in heidegebieden. En in de overgangszone tussen heide en bos worden nu meer loofbomen aangeplant en kleine dennenbomen worden daar juist verwijderd, omdat die beter branden.

"Dat proces was al aan de gang omdat wij toe willen naar meer biodiversiteit. Maar het helpt de brandweer ook. Wij moeten wat 'roder' gaan denken en de brandweer wat 'groener'. We moeten de kaarten op elkaar afstemmen zodat de brandweer weet welke paden toegankelijk zijn", zegt Lysander van Oossanen, boswachter voor Staatsbosbeheer in het Drents Friese Wold.

Gezamenlijke inspanning

Er gebeurt dus al veel in Drenthe. Maar is het genoeg? "Dit is weer een oproep om de urgentie te verhogen. Het is nodig om nog meer samen te werken en de regie te pakken. Want wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk? Er hoeft bijvoorbeeld niet over te worden gerapporteerd", zegt De Jong.

"Het is niet te hopen dat we zo'n brand als in 2018 nog eens meemaken. Ik denk dat we nog steeds strak met elkaar in overleg moeten. We moeten afspraken waarborgen, want het kan weer verslappen", voegt Van Oossanen toe.