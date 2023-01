Drents Museum schetst de geschiedenis van Molukkers in Drenthe

Een gevoelig verleden, gekoppeld aan passie en veerkracht. Dat belooft het Drents Museum te laten zien in de tentoonstelling Menyala, die vanaf 16 april te zien is.

In de tentoonstelling laat het museum zien waarom 13.000 Molukkers in 1951 naar Nederland kwamen. Zo'n 3.000 van hen kwamen in Drenthe terecht. Menyala laat volgens het museum zien hoe de groep dromen vormgaf en hoe hun nakomelingen naar de toekomst kijken. Honderd voorwerpen met persoonlijke verhalen in tekst, video, foto's en gesproken woord vertellen het verhaal.

Samen met Molukkers

Het museum werkte voor de tentoonstelling samen met een groep jonge Molukkers die hun wortels heeft in de Molukse gemeenschap in Drenthe. De Molukkers samen met het museum gezocht naar bijzondere verhalen en voorwerpen. Die komen vaak van particulieren, die hun spullen in bruikleen hebben gegeven.

Omdat familiebanden belangrijk zijn in de Molukse gemeenschap, is daar bij Menyala bijzondere aandacht voor. Er komt een zogenoemde familieroute en jongeren met Molukse wortels kunnen in workshops op zoek gaan naar hun familiegeschiedenis.