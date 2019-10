Vierde nederlaag HZVV: Scoren is een kwaliteit

Winnend ACV klimt naar plek 5 in hoofdklasse B

Het was voor HZVV de vierde nederlaag dit seizoen. De ploeg van het trainersduo Gert van Duinen/Harold Brunsting staat nu 12e met 7 punten uit 7 duels."Natuurlijk is scoren een kwaliteit en daar verschuilen we ons ook niet achter, maar ik ga er vanuit dat het een momentopname is. Spelers als Romano Djababoe en Fabian Stevens hebben bewezen wel koelbloedig te zijn en ook op hoog niveau", aldus Van Duinen."Het is een kwestie van rust bewaren voor de goal. Dat laten we teveel na. Een goal, als het nu een voorsprong is of de gelijkmaker doet iets met een team. In gevoel, in vertrouwen. Toch zie ik een heel ander team dan twee jaar geleden toen we in de hoofdklasse speelden. We zijn enorm gegroeid en als trainers hebben we ook het idee dat we de dingen terugzien die we trainen. Alleen het maken van doelpunten is en blijft een lastig onderdeel, maar wel het belangrijkste."De oefenmeester van HZVV moest na de derde treffer wel verdedigend wisselen. "Na de 3-0 zakten we als team volledig weg en moesten we ingrijpen om de score niet te hoog op te laten lopen."