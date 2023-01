Eis: 3,5 jaar cel voor seksueel uitbuiten drie kwetsbare vrouwen

"Ik werd snel verliefd, maar jij had beter moeten weten, jij kende mijn situatie." Dat zei één van de drie slachtoffers tegen een 53-jarige man uit Assen die verdacht wordt van seksuele uitbuiting. De officier van justitie eiste voor mensenhandel en drugsbezit een celstraf van 3,5 jaar tegen hem.

De jonge vrouw maakte tijdens de zitting gebruik van haar spreekrecht. Ze was 19 jaar oud toen zij in 2016 de verdachte in een winkelcentrum in Assen ontmoette. Ze kampte met stoornissen en dreigde dakloos te worden. De man had wel een onderkomen voor haar. De relatie met de bijna dertig jaar oudere man duurde 2,5 jaar. Het eerste jaar was goed, zei de vrouw. Toch volgde een omwenteling. Ze moest drugs gebruiken, die hij haar toediende. En op feesten had ze gedwongen seks met andere mannen. "Je hebt mij gedrogeerd en verkocht", zei de vrouw op zitting.

'Een relatie waar ik mij voor schaam'

Zij stapte in april 2021 naar de politie. De vrouw had daarvoor contact gehad met vijf andere vrouwen die hetzelfde met de verdachte hadden meegemaakt.

Een van de slachtoffers is een vrouw uit Limburg. Zij kreeg begin 2020 via sociale media contact met de Assenaar. Ze zat in een donkere periode van haar leven. Haar vader overleed en ze had een belast verleden. Ze vond bij de Assenaar empathie en steun. Ruim acht maanden duurde die relatie. "Eén grote vergissing. Een relatie waarvoor ik mij schaam", zei de aangeefster op zitting.

De toen 45-jarige vrouw had nimmer drugs gebruikt en wist niets van zogeheten WAP-feesten. Dat zijn seksfeesten waar onder invloed van drugs seks wordt bedreven met meerdere personen. De Limburgse stond volledig onder controle van de Assenaar die haar drugs toediende. Daardoor wist de vrouw niet meer wat haar de vorige nacht was overkomen. Binnen een maand na het einde van die relatie leerde de man via een datingssite een derde vrouw kennen die zegt te zijn gedwongen drugs te nemen en mee te doen aan seksfeesten. Zij was de derde aangeefster. De vrouwen wilden anderen behoeden voor de man door aangifte te doen, zeiden ze.

Huis vol met camera's

Het politieteam Migratiecriminaliteit en Mensenhandel startte in juni 2021 een onderzoek. Twee maanden later werd de Assenaar aangehouden, en werd zijn woning doorzocht. De agenten vonden drugs en het viel hen op dat het huis vol hing met camera's. Er waren duizenden films en foto's opgeslagen van naakte mensen die waren gedrogeerd en seks hadden. De politie hoorde meerdere getuigen die onder meer verklaarden dat de Assenaar zich dwingend en dominant opstelde ten opzichte van zijn vriendinnen. De meesten hadden hun vraagtekens over zijn omgang met deze vrouwen.

De man ontkende in het begin alle beschuldigingen. Hij ging niet met zijn vriendinnen naar seksfeesten en hij drogeerde hen niet. Nadat hij werd geconfronteerd met de foto's en verklaringen van anderen gaf hij de seksfeesten deels toe, maar er werd nooit voor de seks betaald, zei de man tegen de rechter. Hij stelde zich binnen zijn relaties met vrouwen altijd liefdevol en verzorgend op, zei hij.

'Liet niet het achterste van z'n tong zien'

Bij de man is geen stoornis vastgesteld, hoewel de deskundigen wel vermoeden die hij die heeft. De man liet tijdens het onderzoek niet het achterste van zijn tong zien, zeiden de deskundigen. Ze konden zo justitie niet adviseren.

De man had volgens de officier van justitie een vaste werkwijze. Hij palmde kwetsbare vrouwen in. "Hij lijkt zijn slachtoffers bewust uit te kiezen", zei de aanklager. Hij deed alsof hij een liefdesrelatie opbouwde, maar in werkelijkheid was de Assenaar alleen maar uit op eigen gerief en financieel gewin. De relaties volgden elkaar in een rap tempo op.