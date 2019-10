Noordscheschut weet ondanks twee strafschoppen niet te winnen

In de 1e klasse E is Noordscheschut niet verder gekomen dan een gelijkspel. Tegen vv Groningen werd het 2-2. De Schutters kwamen door twee benutte strafschoppen tweemaal op voorsprong maar konden deze niet vasthouden. Door de gelijke stand brengt Noordscheschut het puntentotaal op zeven en neemt het de derde plaats in de stand in.

Ondanks dat Noordscheschut niet van de Groningers wist te winnen noemt trainer Mark van Meel het een terechte uitslag. ‘’Het is zuur dat je tweemaal op voorsprong komt en dat na enkele minuten de stand weer gelijk getrokken wordt, maar ondanks dat kan ik wel leven met een 2-2 uitslag,” laat Van Meel weten. “Voor de rust voetbalden wij niet goed genoeg, we konden de bal niet in de ploeg houden en de snelheid van de tegenstander zorgde voor veel gevaar.”Vanuit het niets kreeg Noordscheschut na 35 minuten spelen een strafschop toegekend. De strafschop werd binnen geschoten door Jos Kroezen, maar even later kopte Danny Harms de Groningers alweer langszij.De tweede helft probeerde Noordscheschut iets opportunistischer te spelen door veel de lange bal te hanteren. Van Meel: ‘’Ik had verwacht dat wij gevaarlijker konden worden in de lucht, gezien de geringe lengte van de tegenstander. Ons spel was echter iets te voorspelbaar, al kwam de tweede penalty wel doordat de afvallende bal door ons werd gewonnen en uit het schot dat daar uit voort kwam hands werd gemaakt.’’Kroezen benutte ook de tweede strafschop, maar het feestvieren duurde wederom kort voor Noordscheschut. In de 78ste minuut scoorde vv Groningen namens Virgil Muller de gelijkmakende treffer. ‘’We staan niet goed aan de linkerkant waardoor de voorzet gemakkelijk gegeven kan worden. De linkerspits kreeg erg veel tijd en kon daardoor prachtig binnenschieten,’’ aldus Van Meel.Ondanks de late tegentreffer is de trainer niet geheel ontevreden over de competitiestart. ‘’In een sterke competitie hebben wij inmiddels al zeven punten, vorig jaar na vier duels slechts één. We moeten keer op keer punten proberen te sprokkelen want er zit zeker geen abc’tje tussen,’’ besluit van Meel.