Kraamafdeling Assen voorlopig nog niet verlost van herrie vanwege verbouwing

In deze periode zijn er op de kraamafdeling van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen geen moeders en kinderen te vinden. De afdeling is op dit moment vooral het terrein van bouwvakkers.

Dit gedeelte van het ziekenhuis gaat flink op de schop. De oude kraam- en kinderafdelingen worden veranderd in een modern Ouder- en Kindcentrum.Op dit moment zit het ziekenhuis volop in de verbouwing. Dankzij de veranderingen kunnen ouders en kinderen straks samen in het WZA verblijven. Mocht een kindje na de geboorte extra zorg nodig hebben, dan kan dit in de nabijheid van de moeder. Voorheen moest een kindje naar de speciale kinderafdeling op de bovenverdieping, terwijl de kraamafdeling op de begane vloer is.De werkzaamheden gaan wel gepaard met wat overlast. Berntilde Scholten van de afdeling verloskunde: "Het gaf veel lawaai, maar in goed overleg waren er wel rustmomenten.Gelukkig is nu de meeste herrie voorbij."Het nieuwe Ouder- en kindcentrum in het ziekenhuis in Assen moet in het voorjaar klaar zijn.