Ruime nederlaag voor dames Sudosa-Desto

De eerste set ging met 25-20 al ruimschoots naar de thuisploeg. In de tweede set gaf Sudosa-Desto partij, maar uiteindelijk ging de setwinst in 26-24 toch naar Orion. Het verschil in de derde set was weer een stuk groter. Daar moest Sudosa-Desto in 25-17 buigen."We hebben deze wedstrijd collectief gefaald," sprak Afman na afloop. "Deze tegenstander was niet veel sterker dan ons, maar we hebben zelf niet goed gespeeld. We zaten gewoon niet lekker in de wedstrijd."Vooral in de tweede set waarin Sudosa de thuisploeg het vuur aan de schenen legde had de ploeg volgend Afman het tij kunnen keren. "Daar stonden we op gegeven moment 7 punten voor. Zelfs bij 22-18 hadden wij nog de overhand. Als je die dan laat liggen maak je het jezelf moeilijk. Voor hetzelfde geld draait de wedstrijd als je die set wint."Ondanks de nederlaag denkt Afman nog niet een grote ingrepen in zijn ploeg. "Laten we hopen dat dit een incident was, dan hoef ik niet in te grijpen. De laatste drie wedstrijden speelden we gewoon goed. Als ik nu ga sleutelen heb je kans dat we iets dat goed is afbreken. Dan gaan we ervan uit dat onze slechtste wedstrijd van het seizoen wordt."Door de nederlaag blijft Sudosa-Desto steken op 7 punten uit vier wedstrijden.