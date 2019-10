Olhaco en Sudosa-Desto blijven winnen

In sporthal De Trasselt in Hoogeveen begon Olhaco gelijk sterk aan de wedstrijd met twee achtereenvolgende setzeges in 25-21 en 25-19. Alleen de derde set ging in 20-25 verloren. Met een ruime zege van 25-16 in de vierde en beslissende set trok de thuisploeg de wedstrijd naar zich toe.Sudosa-Desto kwam nog enigszins roestig uit de startblokken door de eerste set in 25-19 te verliezen. Daarna kwam de groene formatie op stoom en in drie achtereenvolgende sets trokken de Assenaren de wedstrijd helemaal naar zich toe. De tweede set werd in 21-25 gewonnen en in de derde set werd in 10-25 korte metten gemaakt met de thuisploeg. De laatste set was met 20-25 voor bezoekers.Door de zeges van de Drents teams handhaven ze zich in de top van de 1e Divisie A. Olhaco bezet de tweede plaats met 14 punten uit vier wedstrijden. Sudosa-Desto staat in puntentotaal gelijk maar heeft één set minder gescoord. Daarmee staan de Assenaren derde. Het gat met koploper Huizen is nog altijd vier punten.