'Drenthe moet stikstofmaatregel niet terugdraaien, maar uitstellen'

De partijen reageren op het aangekondigde boerenprotest bij het provinciehuis in Assen van maandag. Zowel CDA als PvdA in Drenthe staan achter het protest, maar de stikstofmaatregel zomaar terugdraaien is wat hen betreft geen optie.VVD-statenlid Johan Moes liet eerder vandaag weten dat hij hoopt dat Drenthe het voorbeeld van Friesland volgt . Die provincie veegde de stikstofmaatregel van tafel na een boerenprotest in Leeuwarden. Volgens Moes zijn de eisen die de provincie Drenthe wil opleggen veel strenger dan de maatregelen die de minister wil.Volgens PvdA-fractievoorzitter Hendrikus Loof zit juist daar het probleem. "Er zit ruis op de lijn en die moet eerst de wereld uit. Wat is de bedoeling van de minister, hoe leg je haar brief uit? Het is belangrijk dat provincie en rijk nu eerst met elkaar om tafel gaan", zegt Loof. Hij kan zich de onrust bij de boeren goed voorstellen, maar hij pleit ervoor dat Drenthe niet hetzelfde pad als Friesland kiest. "We moeten dit met elkaar oplossen. Ineens de boel van tafel vegen, daar is het probleem niet mee opgelost, ook niet voor de boeren."Bij het CDA in Drenthe klinkt een vergelijkbaar geluid. CDA-fractievoorzitter Bart van Dekken: We moeten in Drenthe kijken naar een opschorting van het stikstofbesluit. Er is eerst goed overleg met elkaar nodig. Het CDA blijft pal achter de boeren staan, maar direct het stikstofbesluit intrekken zoals in Friesland, dat gaat me te snel. Er is een pas op de plaats nodig."[tweet: https://twitter.com/CDA_Drenthe/status/1183061346163875841 VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie en GroenLinks vormen samen de coalitie in Drenthe. Waar de VVD en CDA over het algemeen een brede boerenachterban hebben, heeft bijvoorbeeld GroenLinks die juist niet. Daar is GroenLinks-fractievoorzitter Henk Nijmeijer zich uiteraard ook van bewust. "Natuurlijk staan wij er anders in dan bijvoorbeeld de VVD, maar we moeten wel met elkaar een oplossing vinden, we vormen immers een coalitie. Nijmeijer wil verder nog niet uitgebreid reageren op het boerenprotest van maandag: "Bij GroenLinks wachten we eerst af waar het college mee komt."Dat de boeren protesteren is wat Nijmeijer betreft hun goed recht: "Een ieder mag opkomen voor de eigen belangen." Daar sluit Hendrikus Loof van de PvdA in Drenthe zich bij aan: "Demonstreren is ieders goed recht, dat moeten de boeren ook vooral doen. Maar het belangrijkste blijft dat we wel met elkaar blijven praten."ChristenUnie-fractievoorzitter Bernadette van den Berg was nog niet bereikbaar voor een reactie.