'COA hield geweld in opvang overlastgevers Hoogeveen stil voor inspectie'

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft meerdere geweldsincidenten tegen alleenstaande minderjarigen in de handhaving- en toezichtslocatie (htl) in Hoogeveen verzwegen voor hun voogden en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat meldt NRC

Het COA erkent tegenover de krant in twee gevallen niet juist te hebben gehandeld. Zo werd onterecht stilgehouden dat een minderjarige een zak over zijn hoofd kreeg om hem onder controle te houden. Er vonden op de locatie twintig geweldsincidenten plaats. De jeugdinspectie laat weten dat het nergens van op de hoogte was en heeft het COA om opheldering gevraagd.

Geweld in htl Hoogeveen

Het geweld speelde zich af in de handhaving- en toezichtslocatie (htl) in Hoogeveen, die in 2020 werd geopend. Daar worden asielzoekers geplaatst die overlast veroorzaken op reguliere asielzoekerscentra. In de Hoogeveense opvanglocatie heerst een regime dat doet denken aan dat van een gevangenis: het toezicht is streng, er lopen boa's met handboeien rond, de hekken zitten op slot. Asielzoekers verblijven er drie maanden zonder tussenkomst van een rechter.

Zeker dertig minderjarigen, van zestien tot achttien jaar, verbleven de afgelopen jaren in de htl, bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid tegenover NRC. Het gaat om vluchtelingenkinderen die in hun eentje naar Nederland zijn gereisd. Zij staan onder gezag van voogdij-organisatie Nidos. Als deze kinderen te maken krijgen met geweld, moeten hun voogden daarvan op de hoogte worden gesteld door het COA, zo is de afspraak. Vervolgens kan een melding aan de jeugdinspectie worden gedaan. Zo kan die inspectie onderzoeken of de kinderen nog veilig zijn in de opvang.

Zak over het hoofd

Het COA hield echter meerdere incidenten stil die wél gemeld hadden moeten worden, schrijft NRC. De krant schrijft onder meer over een 'spugende minderjarige die door begeleiders naar de grond werd gewerkt, handboeien om kreeg en een zak over zijn hoofd'.

Misstanden