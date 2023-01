COA heeft handelswijze aangepast na niet melden geweld

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft het interne beleid over het melden van geweldsincidenten tegen alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv's) in de handhaving- en toezichtslocatie (htl) in Hoogeveen aangepast.

"We hebben het niet bewust verzwegen", reageert een woordvoerder van het het COA op het nieuws van gisteravond dat er sprake zou zijn van het verzwijgen van geweldsincidenten tegen amv's in NRC. "Men wist het niet."

Spuugzak

Gisteren werd bekend dat er twintig geweldsincidenten zijn geweest in de htl, waarvan zeker twee bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gemeld had moeten worden. COA geeft nu toe dat alle twintig incidenten in ieder geval bij voogdij-organisatie Nidos gemeld had moeten worden, om dan te kijken of uiteindelijk de jeugdinspectie eraan te pas moet komen.

Het gaat om vluchtelingenkinderen die in hun eentje naar Nederland zijn gereisd. Zij staan onder gezag van Nidos. Als deze kinderen te maken krijgen met geweld, moeten hun voogden daarvan op de hoogte worden gesteld door het COA, zo is de afspraak.

De twee incidenten, waarvan één geval waarbij een amv een zogeheten spuugzak om zijn hoofd kreeg, hadden gemeld moeten worden bij de jeugdinspectie.

Nieuw rapport

Een woordvoerder van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat elke vorm van geweld besproken moet worden met Nidos. Of iets uiteindelijk terechtkomt bij de inspectie moet dan blijken. "Maar meld het in ieder geval bij Nidos", laat een woordvoerder van IGJ weten. "Het is lastig om te oordelen of iets geweld is, maar bespreek het dan in ieder geval met Nidos." Een advies dat COA opvolgt.