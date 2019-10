Kersvers Nederlands kampioen Jeroen Hilster stelt titel veilig in Assen

In Assen vonden de OW Cup-races plaats en in de ONK SuperCup 600 klasse werden er twee races verreden. De eerste race werd gewonnen door Nick Vlaar, de naaste concurrent van Jeroen Hilster om het kampioenschap. "De eerste race had ik het behoorlijk spannend gemaakt door als tweede te finishen. Nick Vlaar wist te winnen waardoor we precies gelijk in de tussenstand kwamen te staan. Ik moest in race 2 dus vóór hem eindigen om kampioen te worden," aldus Hilster.Was het in de eerste race nog droog, vlak voor race 2 begon het te regenen. “Het natte asfalt ligt mij wel. Ik maakte een goede start en greep de koppositie. Even later moest ik deze afstaan en zakte ik terug naar een derde plaats. Ik kreeg echter door op mijn pitboard dat ik nog wel een ruime voorsprong hield op Nick Vlaar. Met nog drie ronden te gaan ging ik naar een tweede plaats, maar het was te risicovol om deze strijd aan te gaan. Daarom besloot ik om gecontroleerd de wedstrijd uit te rijden,’’ spreekt een vreugdevolle Hilster.Slechts twee seizoenen had Hilster nodig om zich tot kampioen te kronen in de SuperCup 600 klasse. Volgens de 18-jarige coureur was dit boven verwachting: “Natuurlijk hoop je er wel op, maar vóór het seizoen was de doelstelling een top-3 in de eindklassering. Het bepalende moment was de wedstrijd in het Franse Dijon. Ik finishte als tweede maar mijn naaste belager en belangrijkste concurrent haalde slechts een aantal punten waardoor ik daar fors uitliep.’’Gezien de progressie lijkt een niveau hogerop een logische vervolgstap. Hilster kijkt dan ook graag vooruit en werpt een blik op zijn toekomst: “Ik ben nu kampioen geworden en ik denk dat er voor mij niet heel veel meer te leren is in deze klasse. We hebben ons oog laten vallen op het IDM (Duits kampioenschap). We hebben in Assen al middels een wildcard optreden deelgenomen aan de IDM race en toen kwalificeerde ik mij als zesde en finishte ik de wedstrijd binnen de top-10. Dit is dus zeker een optie voor 2020,’’ besluit Jeroen Hilster.