Tweede nederlaag op rij voor grillig Hurry-Up

Hurry-Up is terug op aarde. De Zwartemeerders verloren in eigen huis van Bevo (26-33) en zijn zo voor de tweede keer op rij in de BENE-League gestruikeld.

Met vijf treffers in het openingskwartier deed Kobe Serras Hurry-Up pijn. De rechterhoek uit België strafte grillig optreden van de thuisploeg in de aanval in de break-out genadeloos af.Via 1-4 keek Hurry-Up bij 6-10 voor het eerst tegen een gaatje van vier treffers aan. Vlak voor het rustsignaal (12-18) moesten de oranjehemden verder zonder Dragan Vrgoc. Na een harde tik in het gezicht van Nick de Kuyper kreeg de Kroaat een directe rode kaart.Na de rust werd het bij 23-27 nog even spannend. De ingevallen Boris Tot onder de lat maakte zich nuttig en vanuit de linkerhoek scoorde Kevin Bos twee keer op rij. Tien minuten voor tijd vertikten Jakub Kastner, Petar Puljic en René Jaspers het slot spannender te maken.Door de eerste thuisnederlaag van het seizoen ziet Hurry-Up Bevo passeren. De formatie van Joop Fiege blijft in het linkerrijtje van de BENE-League staan. Volgende week gaat Hurry-Up op bezoek bij titelhouder en koploper Achilles Bocholt."We hebben op strijdkracht verloren", was de lezing van aanvoerder Ronald Suelmann. "Te weinig jongens waren vanavond in vorm en dan moet je het gevecht aan gaan. Dat is veel te weinig gebeurd."