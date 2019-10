E&O sterkste in hol van de leeuw

In de rust had E&O al een voorsprong genomen en stond een stand van 12-17 op het bord. "Quintus speelde een dekkingsvorm waar hij heel gemakkelijk door konden komen met ons spel," gaf trainer Freek Gielen na afloop toe. "Daan Molenbroek speelde een heel goede wedstrijd. Ook de lange Dennis Vesters, die normaal gesproken moeite heeft als er een offensieve dekking staat, kon met de dekkingsvorm van Quintus juist heel goed omgaan."In de tweede helft begon de thuisploeg de druk hoog op te voeren en werd alles uit de kast getrokken om de stand gelijk te trekken. Met een extra veldspeler in de aanval en een dekking op de middenlijn probeerde Quintus het E&O moeilijk te maken."Wij hadden de dekking echter ook goed staan en beide keepers leverden prima werk. We hebben het professioneel uit weten te spelen," was Gielen complimenteus 'Wij bleven rustig, en ondanks dat we ook wel wat steken lieten vallen, was de voorsprong groot genoeg om vast te houden."Na de winst op Hellas is Quintus de tweede 'grootmacht' die sneuvelt door toedoen van E&O. Een gebrek aan concurrentie verwacht Gielen echter niet. "Volgende week spelen we tegen de een-na-laatste. Dat wordt de moeilijkste wedstrijd van het jaar. We zitten nu op wolken en dan moet je oppassen. We winnen nu, maar kunnen zomaar van iedereen verliezen als we niet scherp blijven."