Hunebed Highway Hits: twee liedjes in één week

Begin juli vorig jaar werd de nieuwe naam van de N34 onthuld. Geheel in Amerikaanse stijl verschenen speciale Hunebed Highway-borden langs de weg. De naam van de provinciale weg blijkt dus in de smaak te vallen bij muzikanten, want Warring en Hilbert besloten allebei een nummer aan de Hunebed Highway op te dragen. En dat wisten ze dus niet van elkaar."Ik ben heel erg fan van dialectmuziek. Een maat van mij zei: de Hunnebed Highway is hot op dit moment. Daar moet je eigenlijk een plaatje over maken", vertelt Warring over de totstandkoming van zijn nummer. "Hij stuurde een stukje muziek door en daar heb ik een tekst bij geschreven. Het is een waargebeurd verhaal. Het gaat over de jaren tachtig toen ik op de fiets vanaf Borger naar Emmen naar school moest. Dan reden we met een groep naast de grote weg, wat nu de Hunebed Highway heet."Hilberts deed met zíjn versie eerder dit jaar al mee aan het Drèents Liedtiesfestival. Hij eindigde toen op de gedeelde tweede plaats, achter winnaar Leon Moorman met het lied Knooin. Hilberts zegt dagelijks over de N34 te rijden. "En dan zie je die borden staan met Hunebed Highway erop. Ik had zoiets van: dat is eigenlijk best wel een mooie titel voor een plaat. Dus ik heb er een liedje over geschreven."Volgens Hilberts is zijn versie van Hunebed Highway een bluesuitvoering geworden. "Ik speel normaal gesproken in een countrybandje en een bluegrassband, dat is totaal iets anders. Ik kende eigenlijk maar eentje die dit nummer heel goed zou kunnen spelen en dat is Anne Satter. Hij had alleen niets met de Drentse taal. Dus toen ik ben ik maar gaan zingen en kon hij zich richten op de muziek. Maar inmiddels is Anne wel helemaal om, hij volgt zelfs Drentse les", lacht Hilberts.Warring en Hilberts kennen elkaar niet, maar hebben elkaars lied over de Hunebed Highway inmiddels wel gehoord. "Uiteraard heb ik het nummer van Bert beluisterd. In tegenstelling tot zijn versie is mijn nummer sneller, meer country", legt Warring uit. Hilberts deelt een compliment uit aan zijn collega: "Ik vind het een machtig mooi liedje van Gert, dat meen ik echt. Het is echt mijn genre."