Boerenprotest verwacht voor deuren van provinciehuis

Voor het provinciehuis in Assen wordt vandaag een boerenprotest verwacht. Het protest maakt deel uit van een rondreizend circus. Eerder waren er al protesten bij andere provinciehuizen in het land.

Vandaag is het de verwachting dat er rond 09.00 uur zo'n veertig trekkers vanuit Wijster naar het provinciehuis trekken. De deelnemers protesteren onder meer tegen het stikstofbeleid van kabinet en tegen de nieuwe mestregels. Minister Adema van Landbouw moet deze van de Europese Commissie vanaf 1 maart invoeren, in plaats van vanaf volgend jaar zoals eerder was gemeld.