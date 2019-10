Ondernemen in Drenthe: van topdirecteur naar ijsmaker

"Ik heb een totaal ander leven. Ik hoef geen 80.000 kilometer meer te rijden per jaar. Als ik 's morgens de files hoor op de radio dan ben ik blij dat ik daar niet meer tussen sta.""Vijf jaar geleden, ik ben inmiddels 61 dus was ik 56 jaar, dacht ik bij mezelf: wil ik dit nog tien jaar, of wil ik wat anders?", vertelt Waninge. Veertig jaar lang had hij binnen de Sent Waninge Holding verschillende functies. De laatste jaren was hij directeur van het bedrijf. Tot hij in 2015 aangaf wat anders te willen doen."Wat wil het toeval? Ik hoorde toen dat de Zaagkoele te koop kwam en om een heel lang verhaal kort te houden: binnen een week heb ik het gekocht." Later kwam ook ijssalon Fanelli's aan de Brink te koop. Waninge liet zich omscholen tot ijsmaker.Inmiddels heeft Sent Waninge het eerste ijsseizoen als ijsmaker erop zitten en draait ook de Zaagkoele vier jaar mee. "Ik vind het een fantastische combinatie", zegt hij. "Ik ben hartstikke blij met de keuze die ik gemaakt heb, ondanks het feit dat Sent Waninge een prachtig bedrijf is. En als ik de auto's zie rijden, dan word ik altijd wel wat weemoedig."Een mooie bijkomstigheid is volgens Waninge het levendig houden van de Brink in Dwingeloo, waar hij al een groot deel van zijn leven woont. Maar liefdadigheid is het zeker niet, want een zakenman blijft hij en er moet wel geld verdiend worden.Naast de ijssalon staat een grote Saksische boerderij in de steigers. Het volgende project van Waninge. "Ik ben benaderd door iemand of ik wilde investeren in mensen met een licht verstandelijke beperking." En dat gaat hij doen door in de boerderij tien appartementen te bouwen. "Ik heb zelf ook een dochtertje met een beperking, dus ik voel me enorm betrokken bij die doelgroep."Zijn huidige leven ziet er dus totaal anders uit dan zes jaar geleden, maar Waninge is er blij mee. "Iedereen in zijn leven moet keuzes maken. En als je een foute keuze maakt, is dat niet zo erg als geen keuze maken", besluit hij.Bekijk hier de hele uitzending: