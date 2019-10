OCS #4: Benjamins staat liever op het veld dan achter het fornuis

"Of het nou HODO of Hollandscheveld is, iedereen is welkom. We hebben geluk dat we zo mogen draaien." Hoofdcoach van Elim Jan-Otto Benjamins is in zijn nopjes met de snackbar in het buurdorp. "Vroeger konden de inwoners van Hollandscheveld en Elim elkaar niet luchten of zien. Vandaag de dag gaat het prima."Jarenlang werkte Benjamins zich achter het fornuis in de rondte. "Toen was het ontzettend druk. Ik volgde een trainerscursus, was trainer de B-junioren en de trainer van het eerste van Elim stapte op. Tassen in de auto en na het werk naar het veld. Dan kwam ik pas na tien uur in de avond thuis. Sinds vorig seizoen werk ik minder in de snackbar.""Zo kan ik veel meer tijd aan voetbal spenderen", glimt de sympathieke trainer/coach van het Onze Club Sterrenteam. "Ik ben een echte teamtrainer. Ervoor zorgen dat de jongens het gezellig hebben. Dat de sfeer goed is. Dan ben je een eindje op weg. Als ze ook nog voor elkaar willen knokken, komen de resultaten wel."Zo promoveerde het Onze Club Sterrenteam twee keer op rij. In 2017 kwamen de rood-witten nog uit in de vierde klasse. Begin 2018 verbaasde Elim vriend en vijand door het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi, als absolute outsider, te winnen. De vechtmachine van Benjamins was in de eindstrijd te sterk voor Noordscheschut (5-1)."Het is een lieve vader. Met een goed hart", vertelt Youri Benjamins. De middenvelder en zoon van Jan-Otto is de aanvoerder van Elim. "Als voetbaltrainer kan ik hem soms wel schieten. Hij is heel fanatiek. Dan schreeuwt hij weer. Daar word ik soms wel een beetje moe van."Ook de vierde partij van Elim in de tweede klasse J ging verloren. Gorecht kwam zaterdagmiddag op 0-2. Voor rust schoot Jay Doldersum een vrije trap binnen (1-2). Een veldoverwicht in de tweede helft wist Elim, opnieuw, niet te verzilveren.Komt het nog goed met Elim? "Ja, dat weet ik wel zeker", houdt Benjamins vastberaden vast. Ondertussen is een portie friet klaar. "We worden niet weggespeeld. Misschien krijgen we wat makkelijk doelpunten tegen. Het is iets ander niveau. Maar ik weet zeker dat het goed gaat komen.""Ik sta liever op het veld. Dat is het allermooiste wat er is", besluit de hoofdtrainer het interview vanuit zijn eigen snackbar. "Ik hoop het nog heel lang te doen."