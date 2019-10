Indrukwekkende Alvarado rijdt solo naar zege in Gieten

Alvarado ging in de Drentse modder al rap aan kop met Annemarie Worst, die gisteren nog won in het Belgische Kruibeke. De Europees kampioene veldrijden kon in Gieten het tempo van haar landgenote echter niet volgen. Alvardo trapte hard door en zette Worst gaandeweg op grote achterstand.Door het machtsvertoon van de eenzame koploper was de spanning al ruim voor de finish van de veldrit verdwenen. Alvarado reed onbedreigd naar de winst, de Belgische wereldkampioene Sanne Cant eindigde uiteindelijk als tweede. Yara Kastelijn maakte het podium compleet door derde te worden.Annemiek van Vleuten kwam niet over de eindstreep. De wereldkampioene op de weg stapte met een glimlach uit de wedstrijd. Voor Van Vleuten was de veldrit in Gieten niet veel meer dan een vermakelijk uitje.