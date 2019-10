Samen al 44 jaar naar de Superprestige: 'Dat ploeteren maakt het mooi'

"We vinden het fietsen prachtig, we vinden het veldrijden heel mooi en daar komt bij: het is lekker dicht bij huis", vertelt Jan Klok (66).Het mooiste vinden de broers het afzien van de fietsers. Het liefst vanaf de zandheuvel in het parcours, legt Jan uit. "We komen niet voor bepaalde wielrenners en hebben ook geen favoriete bocht. We komen voor de sport op zich en als het lekker zwaar is zoals vandaag, met veel modder, dan is het leuk om naar de kijken."Leffert Klok (62) maakte vroeger van bijna alle wedstrijden foto's die hij voor de gelegenheid van zolder heeft gehaald. De broers halen herinneringen op en te zien is dat naast de Superprestige, ook het NK en WK vaak zijn bezocht.Welke wedstrijd de meeste indruk heeft gemaakt, daar zijn de broers nog niet over uit. "Het WK in Zwitserland, geweldig was dat" zegt Leffert. Zijn broer vult hem aan: "Toen was het zo glad, toen lagen we op een gegeven moment ook zelf onderuit in de modder." "Dat ploeteren maakt het mooi en dat ze besmeurd weer terugkomen bij de finish", zegt Leffert met een grijns.Of was het hoogtepunt toch het WK in Parijs waar de broers op het laatste moment konden aansluiten bij een gezelschap uit Gieten en de hele weg rondjes kregen in de bus. "Met een volle bus mensen erheen, dat was een hele speciale ervaring", vertelt Jan. Leffert gaat verder: "Ja, dat was onze eerste keer dat we daar zo heen gingen. Toch blijft de superprestige ook altijd geweldig."Zat zijn de broers het na al die jaren nog steeds niet, vertelt Jan. "Zolang ik gezond ben, blijf ik dit doen en met zijn tweeën is het lekker even een dagje eruit."