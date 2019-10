Drenthe Toen - Seizoen 2 #6 De Zuidlaardermarkt

Hoe zag de Zuidlaardermarkt er in de jaren '50 uit? We halen herinneringen op aan dit bijzondere evenement met iemand die er vlak naast woonde. We gaan zeilen: Wie waren de kapiteinsvrouwen? En we staan oog in oog met de Neanderthalers.

1:55 Sineke Matthijsen- Hogen Esch is geboren midden in Zuidlaren, als dochter van de veearts. Zij maakte de Zuidlaardermarkt van dichtbij mee. En die derde dinsdag in oktoberdraaide om véél meer dan alleen de handel in paarden.11:38 Old Neis: Aaldert Oosterhuis duikt in een krant uit 1983, met daarin een special over roken en de geschiedenis van tabak.15:41 Een verslag van de Zuidlaardermarkt uit 1973, iemand verkoopt een paard dat 'over' is. En ook toen hadden ze bezoekers van heinde en verre.17:54 Jo Beins uit Borger staat in de spotlights, in 1919 de eerste vrouw in de Provinciale Staten van Drenthe. Opvallend was dat ze haar toespraken in het Drents hield. Ze komt over als een zelfstandige vrouw, die veel in haar mars had.25:10 Voortvarende vrouwen in de Veenkoloniale zeevaart- stoere vrouwen die in de 19e eeuw hun mannetje stonden aan boord. Ze spraken Engels, Frans, Russisch, Portugees. Konden navigeren, zeilen en hielden het logboek bij. Hendrik Hachmer vertelt over een bijzondere tentoonstelling in het Veenkoloniaal Museum.33:00 Hoe kregen we stromend water in Drenthe? De geschiedenis van de aanleg van drinkwater in Drenthe, waaruit blijkt dat Bruntinge het laatste dorpje dat een heuse waterleiding kreeg, eind jaren 50. Jenever bleek een onmisbaar onderdeel te zijn van de aanleg.43:12 Marcel Niekus vertelt over de Neanderthalers, die 50.000 jaar geleden ook rondliepen in Drenthe. Dat weten we omdat ze hun vuurstenen hier lieten slingeren. Ze trokken rond in groepjes van 10-20 personen en hadden geen makkelijk leven.53:40 Robbert Oosting leest voor uit de jeugdherinneringen van Wiebe Kuijer, dit keer over mensen die tijdens de bezetting wanhopig kwamen zoeken naar eten.GastenSineke Matthijsen- Hogen Esch -veeartsdochterMarjanne Teunissen - schrijverHendrik Hachmer - Veenkoloniaal MuseumJantinus Weggemans - WMDMarcel Niekus - archeoloogPresentatieSophie TimmerAbonneer je op deze podcastDe Drenthe Toen podcast is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.