Drie jaar cel en tbs geëist voor geweld tegen ex-vriendinnen en bedreigen agenten

Een 30-jarige Emmenaar heeft zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) schuldig gemaakt aan verkrachting, poging tot zware mishandeling van ex-vriendinnen, vernieling en opstandig gedrag bij zijn aanhouding. Het OM eist hiervoor een celstraf van drie jaar en tbs met dwangverpleging.

In juli 2019 meldde een vrouw zich bij de politie. Ze was door haar ex-partner verkracht. De man ontkent. Er is DNA-materiaal van hem in de vrouw gevonden. Maar de seks was vrijwillig, zei de man. Hij noemde de vrouw een 'leugenaar'.

Krassen

In juli 2022 kreeg de politie een melding van een steekpartij in een woning in Emmen. Agenten troffen een bebloede vrouw aan. Ze was door haar partner, de verdachte, gestoken met een mes. Ze had kraswonden in haar hals en verder op haar lichaam.

Volgens de officier van justitie staat niet vast of het dodelijk had kunnen aflopen. Ze vond poging tot zware mishandeling bewezen.

Ongeloofwaardig

De Emmenaar verzette zich hevig bij zijn aanhouding. Hij bedreigde en beledigde daarbij de agenten. Volgens het slachtoffer is de man ook verantwoordelijk voor het vernielen van haar deur.

De man ontkent in alle toonaarden. De advocaat van de man vroeg vrijspraak voor het geweld tegen deze vrouwen. Beiden pasten telkens hun verklaringen aan tijdens aangifte en zijn daardoor ongeloofwaardig, zei de raadsman.

Stoornis

Volgens deskundigen heeft de Emmenaar een persoonlijkheidsstoornis met antisociale en narcistische trekken. Dat betekent dat hij alle schuld bij de ander neerlegt. En geen respect heeft voor anderen. Hij is daardoor in verminderde mate toerekeningsvatbaar. Onbehandeld terugkeren in de samenleving is volgens de officier van justitie een 'no go'.

Gezien de houding van de man kan een behandeling alleen slagen in een dwingend kader, zei de aanklaagster. De advocaat van de Emmenaar vond niet dat alles bewijsbaar is. Hij pleitte voor een flinke stok achter de deur, zodat de Emmenaar uit eigen beweging in behandeling kan."